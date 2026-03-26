Что известно о закупке российской нефти Филиппинами?
Как известно, филиппинский нефтеперерабатывающий завод Petron получил партию нефти из России, сообщает Bloomberg.
Интересно, что генеральный директор Petron Рамон Анг подтвердил получение партии нефти от члена ОПЕК+. Однако деталей, по операциям не было озвучено.
Заметим, что США приняли решение об ослаблении санкций против российской нефти еще 12 марта. Важная деталь – разрешение на покупку распространяется только на то сырье из России, которое застряло в море, сообщает Bloomberg.
Эта мера была направлена на смягчение дефицита нефти, вызванного фактическим закрытием Ормузского пролива с начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля. Больше всего пострадала импортозависимая Азия, которая закупает большую часть своей сырой нефти у производителей региона,
– указывает издание.
Филиппины, в частности, сильно зависят от импорта нефти. Сейчас они пытаются искать альтернативу ближневосточным поставкам.
Обратите внимание! Из-за ситуации с нефтью, филиппинское правительство объявляло о введении чрезвычайного положения.
Сейчас, как известно, Филиппины ведут переговоры, по поставкам из:
- Китая;
- Южной Кореи;
- Японии;
- Индии.
К тому же посол Филиппин в США указывал, что они стремятся получить от американского правительства отказ от требований, по закупкам. Потому что это позволит покупать нефть на прямую – у российских производителей.
Какова сейчас ситуация с российской нефтью?
Разрешение на покупку российской нефти от США будет действовать до полуночи 11 апреля. На момент принятия решения американского правительства, "доступными" были примерно 25 судов с российской нефтью. Там хранилось почти – 19 миллионов баррелей нефти.
В то же время по состоянию на 25 марта, для приобретения доступно около 13,5 миллионов баррелей российской сырой нефти. Для понимания, она находится на примерно 18 танкерах.