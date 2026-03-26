Що відомо про закупівлю російської нафти Філіппінами?
Як відомо, філіппінський нафтопереробний завод Petron отримав партію нафти з Росії, повідомляє Bloomberg.
Цікаво, що генеральний директор Petron Рамон Анг підтвердив отримання партії нафти від члена ОПЕК+. Проте деталей, щодо операцій не було озвучено.
Зауважимо, що США ухвалили рішення про послаблення санкцій проти російської нафти ще 12 березня. Важлива деталь – дозвіл на купівлю поширюється лише на ту сировину з Росії, яка застрягла в морі, повідомляє Bloomberg.
Цей захід був спрямований на пом'якшення дефіциту нафти, спричиненого фактичним закриттям Ормузької протоки з початку війни на Близькому Сході наприкінці лютого. Найбільше постраждала імпортозалежна Азія, яка закуповує більшу частину своєї сирої нафти у виробників регіону,
– вказує видання.
Філіппіни, зокрема, сильно залежать від імпорту нафти. Наразі вони намагаються шукати альтернативу близькосхідним постачанням.
Зверніть увагу! Через ситуацію з нафтою, філіппінський уряд оголошував про введення надзвичайного стану.
Наразі, як відомо, Філіппіни ведуть переговори, щодо поставок з:
- Китаю;
- Південної Кореї;
- Японії;
- Індії.
До того ж посол Філіппінів в США вказував, що вони прагнуть отримати від американського уряду відмову від вимог, щодо закупівель. Бо це дозволить купувати нафту на пряму – у російських виробників.
Яка наразі ситуація з російською нафтою?
Дозвіл на купівлю російської нафти від США діятиме до півночі 11 квітня. На момент ухвалення рішення американського уряду, "доступними" були приблизно 25 суден з російською нафтою. Там зберігалося майже – 19 мільйонів барелів нафти.
Водночас станом на 25 березня, для придбання доступно близько 13,5 мільйонів барелів російської сирої нафти. Для розуміння, вона знаходиться на приблизно 18 танкерах.