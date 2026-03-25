Какие порты в России остановились?
Речь идет о Приморске и Усть-Луге. Детали сообщили в Reuters.
Вероятно, это была одна из самых массированных атак БпЛА по российским объектам по экспорту нефти. Она может усилить неопределенность на мировом рынке, вызванную конфликтом на Ближнем Востоке.
- В частности, известно об остановке работы Усть-Луги, пока резервуары там пылали. Однако о жертвах пока информации нет, передает СМИ со ссылкой на источник, который пожелал остаться анонимным.
- Зато в береговой охране Финского залива отметили, что пожар в Приморске россияне до сих пор полностью не ликвидировали, но утечки нефти не зафиксировано.
Напомним, якобы оттуда телеграмм-каналы распространяли видео, на которых видно столбы черного дыма, поднимающиеся в небо.
Пожар после атаки дронов: смотрите видео
Там все еще пылает почти так же, как и в начале. Это действительно масштабные пожары, и там огромное количество дыма,
– добавил директор округа охраны Юкка-Пекка Лумилахти.
К слову, член финского парламента и председатель его комитета по вопросам обороны Хейкки Аутто рассказал, что увидел огромный столб дыма, приземлившись накануне в аэропорту Хельсинки.
По мнению политика, ЕС должен был бы ввести более строгие санкции против экспорта российской нефти, а не ждать, пока его остановят БпЛА.
Обратите внимание! СБУ подтвердила удар по инфраструктуре терминала Усть-Луги – поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.
Зачем Украина атакует порты?
Например, Приморск может экспортировать более 1 миллиона баррелей сырой нефти в день и является основным рынком сбыта флагманской российской нефти Urals, а также высококачественного дизеля.
Поэтому в течение последних недель Украина усилила атаки на российские НПЗ и экспортные маршруты, пытаясь ослабить военную экономику страны-агрессора. Более того, мирные переговоры при посредничестве США зашли в тупик.
Напомним, Усть-Луга и Приморск уже приостанавливали работу из-за ударов, однако возобновили загрузку 23 марта.