Правительство Словакии одобрило выпуск 250 000 тонн экстренных запасов сырой нефти. Это сырье должно быть использовано единственным словацким нефтеперерабатывающим заводом.

Почему Словакия выпускает экстренную нефть?

Фицо обвинил Украину в том, что она задерживает поставки российской нефти через ключевой путь – нефтепровод "Дружба", сообщает Bloomberg.

Справка: Slovnaft – единственный НПЗ Словакии. Он принадлежит группе MOL.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Президент Зеленский играет в игры с нашей поддержкой, когда речь идет о европейских перспективах Украины.

Венгрия поддерживает обвинения Словакии. В частности, венгерское правительство объявило о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал, что поставки возобновятся. Однако это произойдет, когда заработает "Дружба", сообщает Bloomberg.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий напомнил, что исключения для Братиславы и Будапешта, по закупке российской нефти, были сделаны для адаптации. То есть, постепенного отказа от сырья из России.

Георгий Тихий Представитель Министерства иностранных дел Украины Альтернативные поставки ресурсов в эти страны существуют, но, к сожалению, мы не видим никаких попыток избавиться от российской нефти.

Что известно об остановке "Дружбы"?