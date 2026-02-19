"Дружба" на паузе: Словакия нашла альтернативу российской нефти
- Правительство Словакии одобрило выпуск 250 000 тонн экстренных запасов сырой нефти для единственного словацкого НПЗ.
- Словакия и Венгрия обвиняют Украину в задержке поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба".
Правительство Словакии одобрило выпуск 250 000 тонн экстренных запасов сырой нефти. Это сырье должно быть использовано единственным словацким нефтеперерабатывающим заводом.
Почему Словакия выпускает экстренную нефть?
Фицо обвинил Украину в том, что она задерживает поставки российской нефти через ключевой путь – нефтепровод "Дружба", сообщает Bloomberg.
Справка: Slovnaft – единственный НПЗ Словакии. Он принадлежит группе MOL.
Президент Зеленский играет в игры с нашей поддержкой, когда речь идет о европейских перспективах Украины.
Венгрия поддерживает обвинения Словакии. В частности, венгерское правительство объявило о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал, что поставки возобновятся. Однако это произойдет, когда заработает "Дружба", сообщает Bloomberg.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий напомнил, что исключения для Братиславы и Будапешта, по закупке российской нефти, были сделаны для адаптации. То есть, постепенного отказа от сырья из России.
Альтернативные поставки ресурсов в эти страны существуют, но, к сожалению, мы не видим никаких попыток избавиться от российской нефти.
Что известно об остановке "Дружбы"?
Нефтепровод "Дружба" был поврежден в результате российской атаки. Это произошло 27 января.
Фицо сказал, что этот нефтепровод уже был отремонтирован. По мнению премьер-министра Словакии, остановка поставок является в первую очередь политическим решением.
Украинское правительство также прокомментировало эту ситуацию. Заявления Фицо были опровергнуты. Ведь работа "Дружбы" не восстанавливается из-за масштабных убытков. Решить это быстро – невозможно.