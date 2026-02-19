Заменила российскую: именно здесь Индия теперь покупает нефть

В январе доля российской нефти в общем импорте Индии упала до невиданного минимума. Фактически, она снизилась до уровня 2022 года. Напомним, именно тогда Индия начала активно закупать нефть у России.

Что известно об импорте российской нефти Индией сейчас?

Поставки нефти в Индию с Ближнего Востока, наоборот, растут, сообщает Reuters.

Читайте также Новый путь для российской нефти: как Венгрия покупает ее теперь

Индия импортировала около 1,1 миллиона баррелей российской сырой нефти в день в прошлом месяце, что является самым низким показателем с ноября 2022 года, при этом доля Москвы в общем импорте нефти снизилась до 21,2%, что является наименьшей долей с октября 2022 года,

– указывает издание.

Для понимания, импорт нефти из России сократился так:

в январе он уменьшился на 23,5%, если сравнивать с показателями декабря 2025 года;

и уменьшился на треть, если сравнивать с январем 2025 года.

Как сообщает Reuters, чтобы компенсировать снижение объемов закупок российской нефти, индийские НПЗ используют сырье из Ближнего Востока и Южной Америки:

если опираться на январские данные, доля нефти с Ближнего Востока составляет – 55% от общего импорта Индии;

а доля латиноамериканских марок увеличилась до годового максимума и достигла 10%.

Данные с начала февраля уже показывают, что Саудовская Аравия вернула себе позицию ведущего поставщика Индии, а импорт достиг нового исторического максимума,

– показывают данные издания.

Что важно знать об импорте нефти Индией из России?