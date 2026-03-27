Все из-за США: Индия снова стремится "дружить" с Россией

Из-за давления США Индия начала постепенно отказываться от сотрудничества с россиянами. В частности, речь идет о сокращении импорта российской нефти индийскими предприятиями.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?

После обострения конфликта на Ближнем Востоке, Индия начала снова закупать российскую нефть, сообщает Reuters.

Читайте также Нефть получат не все: Япония предупредила страны Азии

Сейчас Индия и Россия только углубляют сотрудничество. Как известно, Дели и Москва уже согласовали подготовку к прямым продажам российского сжиженного природного газа. Заметим, что это должно было произойти впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Важно! Таких договоренностей удалось достичь во время встречи 19 марта, состоявшейся между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури.

Кроме этого, чиновники согласовали увеличение продаж сырой нефти в Индию. Они могут ощутимо удвоиться, если сравнивать с январскими данными.

Индия отдельно приказала своим импортерам энергии готовиться к возобновлению закупок российского СПГ, сообщил один из источников. Дели уже обратился к Вашингтону относительно возможной отмены санкций,

– указывает издание

Нужно понимать, что Индия изменила свой вектор именно из-за войны на Ближнем Востоке. Ведь после атаки сил Израиля и США на Иран, фактически был почти полностью перекрыт Ормузский пролив. А это важнейший путь, которым проходит пятая часть мировой нефти.

Соответственно, возникла угроза дефицита нефти, а также – ощутимо подскочили цены на энергоносители. Чтобы исправить эту ситуацию, США приняли решение разрешить Индии закупку российского сырья, находящегося на танкерах в течение краткосрочного периода, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент в сети Х. Впоследствии это разрешение распространилось и на другие страны.

Что нужно знать о сотрудничестве России и Индии в нефтяном секторе?