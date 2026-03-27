Яка зараз ситуація на Близькому Сході?

Після загострення конфлікту на Близькому Сході, Індія почала знову закуповувати російську нафту, повідомляє Reuters.

Читайте також Нафту отримають не всі: Японія попередила країни Азії

Наразі Індія та Росія лише поглиблюють співпрацю. Як відомо, Делі та Москва уже узгодили підготовку до прямих продажів російського зрідженого природного газу. Зауважимо, що це мало відбутися вперше з початку повномасштабної війни в Україні.

Важливо! Таких домовленостей вдалося досягнути під час зустрічі 19 березня, що відбулася між заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним та міністром нафти і газу Індії Хардіпом Сінгхом Пурі.

Окрім цього, посадовці узгодили збільшення продажів сирої нафти до Індії. Вони можуть відчутно подвоїтися, якщо порівнювати з січневими даними.

Індія окремо наказала своїм імпортерам енергії готуватися до відновлення закупівель російського СПГ, повідомило одне з джерел. Делі вже звернувся до Вашингтона щодо можливого скасування санкцій,

– вказує видання

Потрібно розуміти, що Індія змінила свій вектор саме через війну на Близькому Сході. Адже після атаки сил Ізраїлю та США на Іран, фактично була майже повністю перекрита Ормузька протока. А це надважливий шлях, яким проходить п'ята частина світової нафти.

Відповідно, виникла загроза дефіциту нафти, а також – відчутно підскочили ціни на енергоносії. Аби виправити цю ситуацію, США ухвалили рішення дозволити Індії закупівлю російської сировини, що перебуває на танкерах протягом короткострокового періоду, повідомив американський міністр фінансів Скотт Бессент в мережі Х. Згодом цей дозвіл поширився і на інші країни.

Що потрібно знати про співпрацю Росії та Індії у нафтовому секторі?