Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?

После обострения конфликта на Ближнем Востоке, Индия начала снова закупать российскую нефть, сообщает Reuters.

Сейчас Индия и Россия только углубляют сотрудничество. Как известно, Дели и Москва уже согласовали подготовку к прямым продажам российского сжиженного природного газа. Заметим, что это должно было произойти впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Важно! Таких договоренностей удалось достичь во время встречи 19 марта, состоявшейся между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури.

Кроме этого, чиновники согласовали увеличение продаж сырой нефти в Индию. Они могут ощутимо удвоиться, если сравнивать с январскими данными.

Индия отдельно приказала своим импортерам энергии готовиться к возобновлению закупок российского СПГ, сообщил один из источников. Дели уже обратился к Вашингтону относительно возможной отмены санкций,

– указывает издание

Нужно понимать, что Индия изменила свой вектор именно из-за войны на Ближнем Востоке. Ведь после атаки сил Израиля и США на Иран, фактически был почти полностью перекрыт Ормузский пролив. А это важнейший путь, которым проходит пятая часть мировой нефти.

Соответственно, возникла угроза дефицита нефти, а также – ощутимо подскочили цены на энергоносители. Чтобы исправить эту ситуацию, США приняли решение разрешить Индии закупку российского сырья, находящегося на танкерах в течение краткосрочного периода, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент в сети Х. Впоследствии это разрешение распространилось и на другие страны.

Что нужно знать о сотрудничестве России и Индии в нефтяном секторе?