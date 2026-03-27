Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
После обострения конфликта на Ближнем Востоке, Индия начала снова закупать российскую нефть, сообщает Reuters.
Сейчас Индия и Россия только углубляют сотрудничество. Как известно, Дели и Москва уже согласовали подготовку к прямым продажам российского сжиженного природного газа. Заметим, что это должно было произойти впервые с начала полномасштабной войны в Украине.
Важно! Таких договоренностей удалось достичь во время встречи 19 марта, состоявшейся между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури.
Кроме этого, чиновники согласовали увеличение продаж сырой нефти в Индию. Они могут ощутимо удвоиться, если сравнивать с январскими данными.
Индия отдельно приказала своим импортерам энергии готовиться к возобновлению закупок российского СПГ, сообщил один из источников. Дели уже обратился к Вашингтону относительно возможной отмены санкций,
– указывает издание
Нужно понимать, что Индия изменила свой вектор именно из-за войны на Ближнем Востоке. Ведь после атаки сил Израиля и США на Иран, фактически был почти полностью перекрыт Ормузский пролив. А это важнейший путь, которым проходит пятая часть мировой нефти.
Соответственно, возникла угроза дефицита нефти, а также – ощутимо подскочили цены на энергоносители. Чтобы исправить эту ситуацию, США приняли решение разрешить Индии закупку российского сырья, находящегося на танкерах в течение краткосрочного периода, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент в сети Х. Впоследствии это разрешение распространилось и на другие страны.
Что нужно знать о сотрудничестве России и Индии в нефтяном секторе?
Индия стала основным покупателем российской нефти с 2022 года. То есть, с момента начала полномасштабной войны России против Украины.
Фактически, Индия ощутимо поддержала военный бюджет России. Именно из-за этого усиливалось давление Трампа на Нью-Дели. Американский президент указывал, что он стремится ограничить нефтяные доходы Кремля.
Трамп смог повлиять на Индию через введение тарифов. Впоследствии Вашингтон и Нью-Дели обсуждали заключение торгового соглашения. В рамках предварительных договоренностей, Индия сократила закупки российской нефти, взамен США – снизили тарифы. По состоянию на теперь, это соглашение так и не было заключено.