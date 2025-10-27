Явно преувеличивает свою роль: какова настоящая доля России на рынке нефти

Россия считается масштабной нефтяной страной. Однако, как показывает статистика, есть государства, которые значительно богаче на "черное золото".

Какие страны добывают больше всего нефти?

Как отмечает Международное энергетическое агентство, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и ОАЭ имеют значительный потенциал. Они в целом могут увеличить добычу нефти почти на 3,2 млн баррелей в сутки за 90 дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Наибольший профицит в таких странах:

Саудовская Аравия – 2,13 миллиона баррелей в сутки;

ОАЭ – 640 тысяч баррелей в сутки.

Обратите внимание! Если будет принято соответствующее политическое решение, эти страны смогут быстро нарастить объемы добычи.

А вот в России потенциал добычи ощутимо меньше. Среди экспортеров черного золота эта страна аутсайдер. Дело в том, что Россия имеет потенциал прироста добычи – только 190 тысяч баррелей в сутки.

Профицит производственных мощностей стран ОПЕК – скрытый рычаг влияния на глобальный рынок, который дает им возможность не только стабилизировать цены, но и усиливать конкурентное давление на других экспортеров, в частности Россию,

– отмечает разведка.

Что важно знать о нефти сейчас?

Стоимость нефти несколько выросла сегодня. Увеличение произошло на фоне улучшения взаимодействия США и Китая, сообщает Reuters.

Как отмечает Trading Economics, стоимость эталонных марок сегодня изменилась так: Brent торгуется по – 65,95 доллара за баррель, а вот американская нефть WTI по – 61,50 доллара за баррель.

Важно! Когда ОПЕК+ увеличивает добычу, цена нефти снижается.