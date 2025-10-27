Как изменилась цена на золото?
Стоимость золота достигла – 4 059,22 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Золото начало дешеветь из-за совокупности факторов:
- спадает напряжение между США и Китаем (вскоре лидеры могут заключить новое соглашение о сотрудничестве);
- готовность к снижению ставок ФРС (их планируют опустить на 25 базисных пунктов и рынок готов к этим изменениям).
Напомним! В прошлый понедельник золото установило исторический максимум – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Возможная торговая сделка между США и Китаем поддерживает рискованные активы и оказывает давление на золото, но нам также следует помнить, что потенциально низкие тарифы позволят Федеральной резервной системе еще больше снизить ставки,
– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.
На стоимость золота продолжат влиять ожидания, относительно предстоящей встречи Трампа и Си в Южной Корее. Сегодня ситуация несколько стабилизировалась из-за того, что Бессент сделал заявление об определении рамок будущего соглашения.
Как изменились цены на драгоценные металлы 27 октября?
Спотовая цена на серебро снизилась на 1,3%. Стоимость этого металла за унцию составила – 47,96 доллара.
Платина также упала в цене. Этот металл подешевел на 0,3% и достиг – 1 601,75 доллара за унцию.
Палладий, в свою очередь, вырос в цене – на 0,1%. Он за унцию достиг – 1 429,61 доллара.