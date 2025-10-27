Явно перебільшує свою роль: яка справжня частка Росії на ринку нафти

Росія вважається масштабною нафтовою країною. Проте, як показує статистика, є держави, які значно багатші на "чорне золото".

Які країни видобувають найбільше нафти?

Як зазначає Міжнародне енергетичне агенство, Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт та ОАЕ мають значний потенціал. Вони загалом можуть збільшити видобуток нафти майже на 3,2 млн барелів на добу за 90 днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також Усе через США та Китай: вартість золота відчутно змінилась

Найбільший профіцит у таких країнах:

Саудівська Аравія – 2,13 мільйона барелів на добу;

ОАЕ – 640 тисяч барелів на добу.

Зверніть увагу! Якщо буде ухвалено відповідне політичне рішення, ці країни матимуть змогу швидко наростити обсяги видобутку.

А от в Росії потенціал видобутку відчутно менше. Серед експортерів чорного золота ця країна аутсайдер. Річ у тім, що Росія має потенціал приросту видобутку – лише 190 тисяч барелів на добу.

Профіцит виробничих потужностей країн ОПЕК – прихований важіль впливу на глобальний ринок, який дає їм змогу не лише стабілізувати ціни, а й посилювати конкурентний тиск на інших експортерів, зокрема Росію,

– зазначає розвідка.

Що важливо знати про нафту зараз?

Вартість нафти дещо зросла сьогодні. Збільшення відбулося на фоні покращення взаємодії США та Китаю, повідомляє Reuters.

Як зазначає Trading Economics, вартість еталонних марок сьогодні змінилась так: Brent торгується за – 65,95 долара за барель, а от американська нафта WTI по – 61,50 долара за барель.

Важливо! Коли ОПЕК+ збільшує видобуток, ціна нафти знижується.