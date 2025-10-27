Какие страны добывают больше всего нефти?

Как отмечает Международное энергетическое агентство, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и ОАЭ имеют значительный потенциал. Они в целом могут увеличить добычу нефти почти на 3,2 млн баррелей в сутки за 90 дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Все из-за США и Китая: стоимость золота ощутимо изменилась

Наибольший профицит в таких странах:

Саудовская Аравия – 2,13 миллиона баррелей в сутки;

ОАЭ – 640 тысяч баррелей в сутки.

Обратите внимание! Если будет принято соответствующее политическое решение, эти страны смогут быстро нарастить объемы добычи.

А вот в России потенциал добычи ощутимо меньше. Среди экспортеров черного золота эта страна аутсайдер. Дело в том, что Россия имеет потенциал прироста добычи – только 190 тысяч баррелей в сутки.

Профицит производственных мощностей стран ОПЕК – скрытый рычаг влияния на глобальный рынок, который дает им возможность не только стабилизировать цены, но и усиливать конкурентное давление на других экспортеров, в частности Россию,

– отмечает разведка.

Что важно знать о нефти сейчас?

Стоимость нефти несколько выросла сегодня. Увеличение произошло на фоне улучшения взаимодействия США и Китая, сообщает Reuters.

Как отмечает Trading Economics, стоимость эталонных марок сегодня изменилась так: Brent торгуется по – 65,95 доллара за баррель, а вот американская нефть WTI по – 61,50 доллара за баррель.

Важно! Когда ОПЕК+ увеличивает добычу, цена нефти снижается.