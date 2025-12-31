Какие скидки вынуждена делать Россия на нефть сейчас?

Кроме санкций, на российскую нефть также влияют общие мировые тенденции, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Скидки на партии российской нефти в морских портах отгрузки в конце 2025 года снова, как и весной 2022 года, приблизились к историческим максимумам, что в сочетании с низкими мировыми ценами и ограничениями санкций ставит экспорт на грань рентабельности,

– отмечает украинская разведка.

Для понимания, скидки на эталонную российскую марку Urals, относительно Brent уже достигают 20 – 30 долларов за баррель. К тому же у российского нефтяного сектора возникают и другие проблемы:

часть российских нефтяников уже столкнулась с убыточностью добычи вследствие низкого экспортного паритета;

в то же время компании, которые продолжают получать доход, они сохранили рентабельность именно благодаря льготной ставке налога на добычу.

Как показывают данные Trading Economics, сегодня нефть несколько подорожала. В частности, цена Urals (без скидки) фиксируется на уровне – 51,69 доллара за баррель.

Какие санкции влияют на российскую нефть сейчас?