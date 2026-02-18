Новый путь для российской нефти: как Венгрия покупает ее теперь

Венгрия заказала парию российской нефти. Сырье будет транспортироваться через Хорватию. Такой путь для перевозки российской нефти используется впервые.

Что известно о перевозке российской нефти?

Заказ на российскую нефть сделала венгерская компания MOL, сообщает MTI.

Как указал венгерский министр Петер Сийярто, Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию, чтобы были соблюдены правила, по закупке российской нефти. Ведь эти страны имеют право получать сырье из России морским путем, если это невозможно сделать трубопроводом.

Заметим, что поставки российской нефти через "Дружбу" были остановлены ранее. Это стало следствием атак России на украинскую инфраструктуру, сообщает Bloomberg.

Важно! Сийярто говорит, что Украина по политическим соображениям не возобновляет поставки через нефтепровод "Дружба". По словам венгерского министра, Киев стремится помочь партии "Тиса".

Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Мы воспользуемся правилом Европейского Союза, согласно которому Венгрия и Словакия могут закупать российскую нефть на море, если транспортировка по трубопроводу сталкивается с препятствиями.

Сийярто отметил, что первые партии нефти для MOL уже в пути. До конца зимы их прибытие не планируется.

Они прибудут в хорватский порт практически в начале марта, откуда за 5 – 10 дней нефть будет доставлена в венгерские и словацкие нефтеперерабатывающие заводы,

– подчеркнул министр.

Что важно знать о поставках российской нефти в Словакию и Венгрию?

Будапешт и Братислава и раньше обращались к Загребу. Они стремились получать российскую нефть через трубопровод Adria.

Правительство Хорватии отказало. Хорватский министр экономики Анте Шушняр указал, что страны ЕС не имеют технических оправданий, чтобы и в дальнейшем быть привязанными к российской нефти.

Интересно! Недавно Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия нефтяных поставок.