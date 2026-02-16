Хочет помочь России: Венгрия начала переговоры с Хорватией, относительно нефти

Венгрия начала переговоры с Хорватией. Будапешт стремится осуществлять поставки российской нефти через Адриатический маршрут. Ведь ключевой путь заблокирован.

Что известно о намерениях Венгрии, в отношении российской нефти?

Заблокирован именно транзит по трубопроводу через украинскую территорию, сообщает Петер Сийярто.

Совместное письмо в Загреб прислали:

не только глава венгерского МИД Петер Сийярто;

Венгрию также поддержал – министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Петер Сийярто Глава Министерства иностранных дел Венгрии Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше освобождение от санкций дает возможность импортировать российскую нефть морем в случае нарушенных поставок по трубопроводам. Безопасность энергоснабжения страны никогда не должна быть идеологическим вопросом.

Заметим, что транзит по трубопроводу "Дружба" был остановлен в конце января. Такая ситуация стала следствием масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, сообщает Bloomberg.

Нужно понимать, что этот маршрут для Будапешта остается ключевым. Ведь страна не имеет возможности получать нефть морем.

Орбан нашел союзника в лице своего словацкого коллеги Роберта Фицо, который в воскресенье повторил свое мнение о том, что Украина использует нефтепровод "Дружба" для политического влияния, что официальные лица в Киеве отрицают,

– указывает издание.

Что важно знать о ситуации с российской нефтью для Венгрии?