Що відомо про наміри Угорщини, щодо російської нафти?

Заблокований саме транзит трубопроводом через українську територію, повідомляє Петер Сійярто.

Читайте також Це рішення змінить ринок нафти: скільки зараз коштує 1 барель

Спільний лист до Загреба надіслали:

не тільки глава угорського МЗС Петер Сійярто;

Угорщину також підтримав – міністр економіки Словаччини Деніса Сакова.

Петер Сійярто Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Ми просимо Хорватію дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Адрія", оскільки наше звільнення від санкцій надає можливість імпортувати російську нафту морем у разі порушених поставок трубопроводами. Безпека енергопостачання країни ніколи не повинна бути ідеологічним питанням.

Зауважимо, що транзит трубопроводом "Дружба" було зупинено в кінці січня. Така ситуація стала наслідком масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру, повідомляє Bloomberg.

Потрібно розуміти, що цей маршрут для Будапешту залишається ключовим. Адже країна не має можливості отримувати нафту морем.

Орбан знайшов союзника в особі свого словацького колеги Роберта Фіцо, який у неділю повторив свою думку про те, що Україна використовує нафтопровід "Дружба" для політичного впливу, що офіційні особи в Києві заперечують,

– вказує видання.

Що важливо знати про ситуацію з російською нафтою для Угорщини?