За первые девять месяцев 2023 года Индия существенно сэкономила на покупке российской нефти и снизила закупки в Ираке. Сырая нефть составляет около трети общего импорта Индии по стоимости.

Индия среди крупнейших импортеров

До введения санкций против России Европа являлась одним из крупнейших потребителей морской российской нефти. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину и введения эмбарго на российскую нефть Индия переместилась на второе место по количеству импортированной нефти после Китая.

Читайте также Россия ограничила экспорт нефти до конца года, – Bloomberg

С января по сентябрь 2023 Индия импортировалароссийской нефти, что эквивалентно. Это включая российскую нефть, импортированную из Южной Кореи, Греции и Испании путем перевалки.

Доступ к дешевой российской нефти позволил Индии сократить импорт с Ближнего Востока, где цены выросли после добровольного дополнительного сокращения поставок по Саудовской Аравии с июля.

Экономия за счет санкций

Средняя цена российской нефти, поставляемой на индийские нефтепереработчики, составила 525,6 доллара за тонну в этот период, включая расходы по доставке и страхованию.

Для сравнения, средняя стоимость иракской нефти, имеющей такое же качество, как и российская нефть Urals, составляла 564,46 доллара за тонну в течение того же периода. Выходит, что покупая российскую нефть, Индия потратила на 2,7 миллиарда долларов меньше, чем если бы покупала нефть в Ираке. Тем самым Россия опередила Ирак как самый крупный поставщик нефти в Индию.

Похожая ситуация и у Китая, который сэкономил почти 10 миллиардов долларов благодаря рекордным закупкам нефти в странах, находящихся под санкциями Запада, включая Россию.

Импортируя российскую нефть, индийские нефтепереработчики получают выгоду от более низких затрат на сырье. Это повысило валовую маржу переработки и сократило потери доходов от субсидированных розничных продаж топлива.

Государственные нефтепереработчики не пересматривали цены на насосы более года, помогая усилиям правительства обуздать инфляцию, в то время как спрос на нефтепродукты в этом году вырос примерно на 14%.

