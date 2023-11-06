До конца текущего года Россия преследует цель добывать меньшие объемы нефти. Якобы это нужно для того, чтобы сбалансировать рынок нефти.

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Россия и дальше будет сокращать экспорт нефти

Следовательно, до конца декабря 2023 года Россия ограничит объемы поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Это заявление официальная Москва сделала тогда, когда российские потоки нефти превысили запланированный уровень. Подобный план планирует реализовать Саудовская Аравия.

Кроме того, в следующем месяце планируется пересмотреть объемы поставок нефти. Тогда Россия будет рассматривать вопрос об углублении сокращения своего предложения или увеличении объемов добычи.

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Напомним, что Россия приняла решение о сокращении собственной добычи на 500 тысяч баррелей в сутки и ограничении экспорта еще в марте. Этот план актуален до 2024 года. По сути, это ответ официальной Москвы на санкционную политику Запада. В частности, речь идет о введении ценового потолка для российской нефти и нефтепродуктов.