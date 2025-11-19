Несмотря ни на что: Россия готовится увеличить добычу нефти
- Россия планирует увеличить добычу нефти, чтобы достичь квоты ОПЕК+ до конца года или в начале следующего.
- Вице-премьер-министр Александр Новак заявил, что санкции США не повлияли на добычу.
Россия планирует увеличить добычу нефти. Дело в том, что она должна достичь определенной квоты ОПЕК+.
Для чего Россия увеличивает добычу нефти?
Россия должна достичь своей квоты до конца этого года или – в начале следующего, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! На ноябрь российская квота составляет – 9,5 миллиона баррелей в сутки.
Как известно, темпы увеличения добычи в ноябре были несколько выше, чем в октябре. Заметим, что за второй месяц осени, Россия не дотянула до своей квоты, которая составляет – 70 тысяч баррелей в день.
Российский вице-премьер-министр Александр Новак заявил, что:
- Россия не меняет свой прогноз добычи (он и в дальнейшем составляет – 510 миллионов тонн);
- также была утверждена компенсация предыдущей передобычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+;
- санкции США против России не повлияли на добычу российской нефти.
Важно! Новак также сказал, что Россия не планирует добровольно сокращать добычу.
Внутренние цены на топливо стабилизировались благодаря ограничениям экспорта, снижению спроса и восстановлению работы нефтеперерабатывающих заводов после технического обслуживания, тогда как розничные цены начали снижаться,
– подчеркнул Новак.
Что еще важно знать о российской нефти?
США ввели санкции против российских нефтяных гигантов: "Лукойла" и "Роснефти". Таким образом Трамп стремился побудить Россию прекратить агрессию против Украины. Однако Путин сказал, что эти ограничения никак на ситуацию не повлияют.
Несмотря на заявления российского лидера, "Роснефть" и "Лукойл" отмечают убытки. В частности, из-за отказа некоторых стран покупать нефть из России. Объемы закупок уже планируют сократить и приостановить Китай, а также – Индия.
Трамп дал странам время до 21 ноября, чтобы они завершили дела связанные с российской нефтью. Иначе американский президент пообещал наказание.