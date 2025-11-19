Попри все: Росія готується збільшити видобуток нафти

Росія планує збільшити видобуток нафти. Річ у тім, що вона має досягнути визначеної квоти ОПЕК+.

Для чого Росія збільшує видобуток нафти?

Росія має досягнути своєї квоти до кінця цього року або – на початку наступного, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! На листопад російська квота складає – 9,5 мільйона барелів на добу.

Як відомо, темпи збільшення видобутку в листопаді були дещо вищі ніж у жовтні. Зауважимо, що за другий місяць осені, Росія не дотягнула до своєї квоти, яка складає – 70 тисяч барелів на день.

Російський віцепрем'єр-міністр Олександр Новак заявив, що:

Росія не змінює свій прогноз видобутку (він і надалі складає – 510 мільйонів тонн);

також було утверджено компенсацію попереднього перевидобутку нафти в рамках угоди ОПЕК+;

санкції США проти Росії не вплинули на видобуток російської нафти.

Важливо! Новак також сказав, що Росія не планує добровільно скорочувати видобуток.

Внутрішні ціни на паливо стабілізувалися завдяки обмеженням експорту, зниженню попиту та відновленню роботи нафтопереробних заводів після технічного обслуговування, тоді як роздрібні ціни почали знижуватися,

– наголосив Новак.

Що ще важливо знати про російську нафту?