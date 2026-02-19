Важнейшая часть экономики России разваливается: ситуация критическая
- В 2025 году в России закрылось примерно 1 700 банковских отделений, что в 3,6 раза больше чем в 2024.
- "Сбербанк" закрыл около 900 подразделений в 2025 году.
В течение 2025 года в России перестало работать примерно 1 700 банковских отделений. Для понимания, это в 3,6 раза больше чем в – 2024. В этом году ситуация не улучшилась.
Что происходит в банковском секторе России сейчас?
В начале 2026 сеть банковских представительств в России сократилась до 22,3 тысячи. Еще 7 лет назад это количество составляло – 30 тысяч, сообщает СВРУ.
Банковский менеджмент объясняет сокращение цифровизацией и переводом персонала на дистанционные форматы работы. В то же время сопоставимые по масштабу закрытия последний раз фиксировались в "ковидном" 2021-м, когда карантин резко ограничили работу банков с населением,
– указывает украинская разведка.
Интересно, что самое масштабное сворачивание произошло в "Сбербанке". Указанный банк в 2025 году "закрыл" примерно 900 подразделений. Это почти вдвое больше чем в 2024, сообщает investing.com.
Что нужно понимать про закрытие банковских отделений в России:
- в первую очередь "под удар" попали неприбыльные отделения в малых населенных пунктах;
- для провинций это значительная потеря, ведь часто именно банковские отделения выступают ключевыми инфраструктурными ячейками;
- фактически, ликвидация отделений усиливает экономическую деградацию и уменьшает доступность финансовых услуг в регионах.
Из-за чего экономическая ситуация в России ухудшается?
Значительное ухудшение ситуации в России возникло из-за увеличения уровня скрытой безработицы. В 2025 году он вырос на 73%.
По подсчетам аналитиков, в III квартале прошлого года в России ускорились темпы закрытия предприятий. К тому же ощущается сокращение рабочего времени. Это реальные последствия бюджетного кризиса, возникшего из-за войны.
В России усиливается кризис в угольном секторе. На части шахт урезали зарплаты в разы. Стало известно, что некоторые шахтеры получают всего 500 рублей в месяц, раньше они имели – как минимум 300 тысяч рублей.