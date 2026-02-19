Что происходит в банковском секторе России сейчас?

В начале 2026 сеть банковских представительств в России сократилась до 22,3 тысячи. Еще 7 лет назад это количество составляло – 30 тысяч, сообщает СВРУ.

Банковский менеджмент объясняет сокращение цифровизацией и переводом персонала на дистанционные форматы работы. В то же время сопоставимые по масштабу закрытия последний раз фиксировались в "ковидном" 2021-м, когда карантин резко ограничили работу банков с населением,

– указывает украинская разведка.

Интересно, что самое масштабное сворачивание произошло в "Сбербанке". Указанный банк в 2025 году "закрыл" примерно 900 подразделений. Это почти вдвое больше чем в 2024, сообщает investing.com.

Что нужно понимать про закрытие банковских отделений в России:

в первую очередь "под удар" попали неприбыльные отделения в малых населенных пунктах;

для провинций это значительная потеря, ведь часто именно банковские отделения выступают ключевыми инфраструктурными ячейками;

фактически, ликвидация отделений усиливает экономическую деградацию и уменьшает доступность финансовых услуг в регионах.

Из-за чего экономическая ситуация в России ухудшается?