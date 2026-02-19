Надважлива частина економіки Росії розвалюється: ситуація критична
- У 2025 році в Росії закрилося приблизно 1 700 банківських відділень, що в 3,6 раза більше ніж у 2024.
- "Сбербанк" закрив близько 900 підрозділів у 2025 році.
Протягом 2025 року в Росії перестало працювати приблизно 1 700 банківських відділень. Для розуміння, це в 3,6 раза більше ніж у – 2024. Цьогоріч ситуація не покращилась.
Що відбувається у банківському секторі Росії зараз?
На початку 2026 мережа банківських представництв в Росії скоротилась до 22,3 тисячі. Ще 7 років тому ця кількість складала – 30 тисяч, повідомляє СЗРУ.
Банківський менеджмент пояснює скорочення цифровізацією та переведенням персоналу на дистанційні формати роботи. Водночас зіставні за масштабом закриття востаннє фіксувалися в "ковідному" 2021-му, коли карантинні обмеження різко обмежили роботу банків із населенням,
– вказує українська розвідка.
Цікаво, що наймасштабніше згортання відбулося в "Сбербанку". Вказаний банк у 2025 "закрив" приблизно 900 підрозділів. Це майже вдвічі більше ніж у 2024, повідомляє investing.com.
Що потрібно розуміти про закриття банківських відділень в Росії:
- першочергово "під удар" потрапили неприбуткові відділення в малих населених пунктах;
- для провінцій це значна втрата, адже часто саме банківські відділення виступають ключовими інфраструктурними осередками;
- фактично, ліквідація відділень підсилює економічну деградацію та зменшує доступність фінансових послуг у регіонах.
Через що економічна ситуація в Росії погіршується?
Значне погіршення ситуації в Росії виникло через збільшення рівня прихованого безробіття. У 2025 він зріс на 73%.
За підрахунками аналітиків, у III кварталі торік в Росії прискорилися темпи закриття підприємств. До того ж відчувається скорочення робочого часу. Це реальні наслідки бюджетної кризи, що виникла через війну.
В Росії посилюється криза у вугільному секторі. На частині копалин урізали зарплати в рази. Стало відомо, що деякі шахтарі отримують всього 500 рублів на місяць, раніше вони мали – як мінімум 300 тисяч рублів.