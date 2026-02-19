Протягом 2025 року в Росії перестало працювати приблизно 1 700 банківських відділень. Для розуміння, це в 3,6 раза більше ніж у – 2024. Цьогоріч ситуація не покращилась.

Що відбувається у банківському секторі Росії зараз?

На початку 2026 мережа банківських представництв в Росії скоротилась до 22,3 тисячі. Ще 7 років тому ця кількість складала – 30 тисяч, повідомляє СЗРУ.

Банківський менеджмент пояснює скорочення цифровізацією та переведенням персоналу на дистанційні формати роботи. Водночас зіставні за масштабом закриття востаннє фіксувалися в "ковідному" 2021-му, коли карантинні обмеження різко обмежили роботу банків із населенням,

– вказує українська розвідка.

Цікаво, що наймасштабніше згортання відбулося в "Сбербанку". Вказаний банк у 2025 "закрив" приблизно 900 підрозділів. Це майже вдвічі більше ніж у 2024, повідомляє investing.com.

Що потрібно розуміти про закриття банківських відділень в Росії:

першочергово "під удар" потрапили неприбуткові відділення в малих населених пунктах;

для провінцій це значна втрата, адже часто саме банківські відділення виступають ключовими інфраструктурними осередками;

фактично, ліквідація відділень підсилює економічну деградацію та зменшує доступність фінансових послуг у регіонах.

Через що економічна ситуація в Росії погіршується?