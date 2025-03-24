Два банка закрывают отделения по Украине

ПУМБ и "Укрэксимбанк" сообщили, что сокращают свои сети отделений в Украине. Банки уже раскрыли информацию о том, в каких городах будут закрывать свои филиалы, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Согласно последним данным, "Укрэксимбанк" закроет два отделения в Киеве и Чернигове. В столице речь идет об отделении, которое расположено, по адресу улица Бориса Гмыри, 6, а в Чернигове – на проспекте Мира, 7.

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Тогда как ПУМБ планирует закрыть филиал в Краматорске. Отделение банка расположено по адресу улица Марата, 10 и оно прекратит работать 31 марта 2025 года. Главная причина закрытия филиала – полномасштабная война России против Украины.

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