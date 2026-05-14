Какие изменения в финмониторинге возможны?

Процедура финмониторинга претерпит изменения, если будет принят законопроект №14327-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права ЕС и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)".

В комментарии 24 Каналу ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Марина Павленко объяснила, что эти изменения не означают усиления контроля. Украинские правила планируют укомплектовать, согласно европейским стандартам. В частности, речь идет о большей прозрачности этой системы.

Марина Павленко Ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Речь идет не об усилении давления на всех клиентов банков, а о переходе к более современной и понятной модели финансового мониторинга с использованием риск ориентированного подхода. Ее главная цель – быстрее выявлять подозрительные схемы, предотвращать отмывание средств, финансированию терроризма и другим финансовым злоупотреблениям, не создавая лишних барьеров для добропорядочных граждан.

Почему у украинцев возникли беспокойства относительно нового законопроекта?

Больше всего вопросов у граждан вызывает создание единого государственного реестра счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. Однако, как говорит Павленко, это не о контроле средств.

Эксперт отмечает, что, например, в этом реестре разместят номер счета в формате IBAN, название банка, данные владельца, а также сведения о факте пользования индивидуальным сейфом. В то же время там не будет информации о:

остатках средств на счетах;

движении средств;

содержимом банковских сейфов.

Принципиально важно, что в новом законе речь идет не об открытии банковской тайны в ее классическом понимании, а о систематизации базовых данных о наличии счетов и сейфов,

– отмечает Павленко.

Нужно понимать, что такая практика является не новой для многих стран. В частности, аналогичные механизмы уже действуют в европейских государствах.

Когда правоохранительные органы получат доступ к информации о счетах украинцев?

Согласно законопроекту №14327-д, правоохранители получат прямой доступ к реестру счетов не сразу. Это произойдет только на финальном этапе евроинтеграции. То есть не ранее чем за 6 месяцев до того, как Украина получит статус государства-члена ЕС.

Важно понимать саму роль финансового мониторинга. Его задача – не расследовать преступления, а выявлять подозрительные финансовые операции/деятельность, анализировать их и, при наличии законных оснований, передавать материалы тем органам, которые уже уполномочены проводить проверки или расследования. То есть финмониторинг фиксирует риск, а дальше в пределах своих полномочий действуют соответствующие органы,

– указывает эксперт.

Что нужно делать, чтобы избежать блокировки счета?