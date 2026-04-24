Без финансов за границей: убежавшие россияне столкнулись с новой проблемой
24 апреля, 14:10
Без финансов за границей: убежавшие россияне столкнулись с новой проблемой

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Россияне за рубежом сталкиваются с проблемами доступа к государственным порталам и банковским приложениям из-за новых ограничений.
  • Эти ограничения связаны с более активными мерами российского правительства.

Россияне, находящиеся за рубежом, начали сталкиваться с невозможностью нормально пользоваться некоторыми онлайн-сервисами. Речь идет, в частности, о государственных порталах и банковских приложениях.

Почему россияне не могут нормально пользоваться сервисами за рубежом?

Россияне также жалуются на проблемы с функционированием маркетплейсов и сервисов бронирования, сообщает СВРУ.

Интересно! Проблемы в работе сервисов возникают независимо от того, используется Wi-Fi или местные мобильные сети.

Основная причина таких проблем заключается именно в новых требованиях к онлайн-платформам. Российское правительство заставляет их активнее противодействовать использованию сервисов, позволяющих обход правительственных ограничений.

Технически разграничить обычный иностранный трафик и тот, где используется VPN, довольно сложно. Именно поэтому компании просто блокируют некоторые подключения из-за рубежа, без выяснения обстоятельств.

Цифровой "железный занавес" настолько пришелся по душе Кремлю, что его решили экспортировать вместе с туристами, чтобы россияне и за рубежом не расслаблялись и не забывали, как выглядит "родное" ограничение прав, 
– указывает украинская разведка.

Как известно, пока масштабы этого явления только увеличиваются. Вследствие этих ограничений многие российские граждане:

  • не могут управлять собственными финансами;
  • забронировать билеты;
  • и даже – узнавать определенную важную информацию.

На самом деле это не первый случай таких сбоев. В частности, аналогичная ситуация произошла еще в начале апреля. Тогда "легло" сразу несколько российских банков. Речь идет, например, о "Сбербанке" и Ozon Банк, сообщала пресс-служба Сбера.

Что происходит в экономике России сейчас?

  • Российский бизнес испытывает кризис. Ситуация сильно осложнена, в том числе, вследствие повышения налогов. Речь, в частности, о НДС. Этот налог вырос до 22% с 1 января 2026 года.

  • Доля просроченных розничных кредитов в России за год (в период до 1 марта) выросла до 4,59%. Ранее это значение находилось на уровне – 3,98%. Для понимания, нынешний уровень является максимальным с середины 2019 года.

