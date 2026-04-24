Почему россияне не могут нормально пользоваться сервисами за рубежом?
Россияне также жалуются на проблемы с функционированием маркетплейсов и сервисов бронирования, сообщает СВРУ.
Интересно! Проблемы в работе сервисов возникают независимо от того, используется Wi-Fi или местные мобильные сети.
Основная причина таких проблем заключается именно в новых требованиях к онлайн-платформам. Российское правительство заставляет их активнее противодействовать использованию сервисов, позволяющих обход правительственных ограничений.
Технически разграничить обычный иностранный трафик и тот, где используется VPN, довольно сложно. Именно поэтому компании просто блокируют некоторые подключения из-за рубежа, без выяснения обстоятельств.
Цифровой "железный занавес" настолько пришелся по душе Кремлю, что его решили экспортировать вместе с туристами, чтобы россияне и за рубежом не расслаблялись и не забывали, как выглядит "родное" ограничение прав,
– указывает украинская разведка.
Как известно, пока масштабы этого явления только увеличиваются. Вследствие этих ограничений многие российские граждане:
- не могут управлять собственными финансами;
- забронировать билеты;
- и даже – узнавать определенную важную информацию.
На самом деле это не первый случай таких сбоев. В частности, аналогичная ситуация произошла еще в начале апреля. Тогда "легло" сразу несколько российских банков. Речь идет, например, о "Сбербанке" и Ozon Банк, сообщала пресс-служба Сбера.
Что происходит в экономике России сейчас?
Российский бизнес испытывает кризис. Ситуация сильно осложнена, в том числе, вследствие повышения налогов. Речь, в частности, о НДС. Этот налог вырос до 22% с 1 января 2026 года.
Доля просроченных розничных кредитов в России за год (в период до 1 марта) выросла до 4,59%. Ранее это значение находилось на уровне – 3,98%. Для понимания, нынешний уровень является максимальным с середины 2019 года.