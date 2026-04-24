Почему россияне не могут нормально пользоваться сервисами за рубежом?

Россияне также жалуются на проблемы с функционированием маркетплейсов и сервисов бронирования, сообщает СВРУ.

Интересно! Проблемы в работе сервисов возникают независимо от того, используется Wi-Fi или местные мобильные сети.

Основная причина таких проблем заключается именно в новых требованиях к онлайн-платформам. Российское правительство заставляет их активнее противодействовать использованию сервисов, позволяющих обход правительственных ограничений.

Технически разграничить обычный иностранный трафик и тот, где используется VPN, довольно сложно. Именно поэтому компании просто блокируют некоторые подключения из-за рубежа, без выяснения обстоятельств.

Цифровой "железный занавес" настолько пришелся по душе Кремлю, что его решили экспортировать вместе с туристами, чтобы россияне и за рубежом не расслаблялись и не забывали, как выглядит "родное" ограничение прав,

– указывает украинская разведка.

Как известно, пока масштабы этого явления только увеличиваются. Вследствие этих ограничений многие российские граждане:

не могут управлять собственными финансами;

забронировать билеты;

и даже – узнавать определенную важную информацию.

На самом деле это не первый случай таких сбоев. В частности, аналогичная ситуация произошла еще в начале апреля. Тогда "легло" сразу несколько российских банков. Речь идет, например, о "Сбербанке" и Ozon Банк, сообщала пресс-служба Сбера.

