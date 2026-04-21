Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Смотрите также Нефтяной дождь в Туапсе: военнослужащий ВСУ объяснил значение ударов по НПЗ

Действительно ли НПЗ в Туапсе прекратил свою работу?

После атаки украинских дронов 16 апреля нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, что в России, приостановил свою деятельность на неопределенный срок. Известно, что предприятие работало преимущественно на экспорт.

Источники сообщили, что удары БпЛА по Туапсе 16 и 20 апреля нанесли значительные разрушения транспортной инфраструктуре порта. Кроме того, вспыхнули хранилища нефтепродуктов – пожар до сих пор ликвидировать не удалось.

Из-за этого загрузка нефтепродуктов стала невозможной, поэтому работу НПЗ остановлено, а сроки восстановления не разглашают из соображений безопасности.

Заметим, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод может перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год или 240 000 баррелей в день нефти. Предприятие производит нефть, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль. Стоит заметить, что большая часть продукции завода предназначена исключительно на экспорт.

Важно! В комментарии 24 Канала военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что подобные удары Сил обороны по нефтяной инфраструктуре России негативно влияют на дальнейшее финансирование военной машины Кремля. Из-за перекрытия Ормузского пролива Путин получил возможность увеличить свою прибыль с экспорта нефти, однако Украина действует на опережение и уничтожает все резервные возможности и мощности. По словам эксперта, Кремль видит большие цены на нефть в мире – и они имеют ее, могут добывать, но не могут отправить на экспорт.

Какие детали и последствия атаки на НПЗ в Туапсе известны?