Сообщается, что Россия засекретила третью часть государственного бюджета страны. Более того, по сравнению с прошлым годом расходы по тайным статьям за январь – май 2023 года выросли почти в 10 раз.
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Россия засекретила треть госбюджета
За первые 5 месяцев текущего года власти России потратили в режиме максимальной конфиденциальности. 2,9 триллиона рублей. В 2022 году указывали сумму в размере 414 миллиардов рублей. В последний год перед полномасштабным нападением на Украину расходы россиян по тайным статьям составили 405 миллиардов рублей. Речь идет о январе – мае 2021 года.
Согласно последним данным, ориентировочно 80% засекреченных расходов Россия направляет на финансирование собственной армии и оборонных заказов. Следовательно, военные расходы к концу мая 2023 года могли достичь суммы в размере. 3,1 триллиона рублей.
Если учитывать открытую информацию о финансировании армии агрессора и оружии за почти пол года (884 миллиарда рублей), то сумма вероятных затрат по этим статьям могли составить 4 триллиона рублей.
Напомним, что впервые о засекречивании части информации о государственном бюджете России сообщали еще в конце марта текущего года. Мол, год полномасштабной войны против Украины структуру финансов агрессора, по данным Bloomberg.