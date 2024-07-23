Нефтеперерабатывающий завод Pertamina добавил российские сорта нефти в свои тендерные списки на покупку сентябрьской сырой нефти. Стоит добавить, что индонезийская компания годами не покупала сырье государства-агрессора.

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Индонезия планирует снова покупать российскую нефть

Во-первых, на решение Индонезии в последние годы влияла полномасштабная война России против Украины, которая началась в феврале 2024 года. Однако страна не присоединилась к санкциям против России. Во-вторых, по данным LSEG, последний раз компания Pertamina покупала российские сорта нефти более 10 лет назад. Речь идет о ESPO Blend и Sokol oil.

Важно! После введения санкции против России, основными рынками сбыта нефти для Москвы стали Индия, Китай и Турция.

В тендерах компания Pertamina сделала запрос на российскую нефть марки Urals вместе с кислыми сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen и другими. Индонезийский НПЗ запросил также нефть Sokol среди сладких сортов нефти, таких как Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe и другие для прибытия на Cilacap 18 – 20 сентября.

Источники Reuters сообщают, что два тендера уже провели, но результаты до сих пор не объявили. Также добавляют, что компания Pertamina планирует покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продана по ограничению цены.

Похожее заявление сделал и представитель индонезийской компании. Речь идет о лимите на уровне 60 долларов за баррель, который установили страны G7 еще в декабре 2022 года. Стоит добавить, что неоднократно сообщают, что России все еще удается продавать свою нефть выше ценового потолка.