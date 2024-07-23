Имя предпринимателя, который создал Hamster Kombat, – Эдуард Гуринович. Он специализируется на IT.

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Что стоит знать о Hamster Kombat

На своей странице в телеграмм Гуринович сообщил, что он и его команда стали эксклюзивными партнерами игры в России. Они отвечают за работу с местным сторонниками игры и продажу рекламы для российского региона. Кроме того, российские СМИ ранее сообщали, что 30 мая он подал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать словосочетание "Hamster Kombat".

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О российских корнях Hamster Kombat сообщали еще несколько месяцев назад. В мае 24 Канал обнародовал подробный материал об игре Hamster Kombat, которая стала чрезвычайно популярной в Украине. В частности, говорится, что эта игра имеет российский домен – RU-CENTER. Для понимания RU-CENTER Group была частью российского мультимедийного холдинга РБК, а ее штаб-квартира расположена в Москве.

Для украинцев эта игра имеет серьезную опасность. Прежде всего речь идет, что в России действует требование к компаниям хранить персональные данные пользователей в базах данных, расположенных на территории страны. Доступ к этим данным могут получить Роскомнадзор или российские силовики. Речь идет о звонках, контакты, фотографии, голосовые записи, локации, файлы и документы.