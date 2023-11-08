Недельный показатель падает, общий — растет

В течение четырех недель до 5 ноября Россия отгружала около 3,48 миллиона баррелей сырой нефти в день. Этот показатель несколько ниже по сравнению с ежедневными поставками до 22 октября. Кроме того, поставки в Азию упали до 2,93 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 3,03 миллиона баррелей в период до 29 октября.

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Это также значительно ниже пикового значения, которое было зафиксировано в мае и составило около 3,6 миллиона баррелей в сутки. Тем временем средний четырехнедельный показатель рос 14-ю неделю подряд, достигнув нового максимума за период с начала января.

Снижение показателя в недельном разрезе связывают с понижением поставок из западных портов России на Черном и Балтийском морях. Это частично компенсируется увеличением объемов, исходящих из экспортных терминалов на тихоокеанском побережье.

Важно! Общие доходы России по экспорту нефти и газа в октябре взлетели до самого высокого уровня с апреля 2022 года. Это связано с высокими ценами на нефть, а также приостановкой государственного субсидирования нефтеперерабатывающих предприятий.

Доходы от нефти включают в себя налог на добычу полезных ископаемых газового конденсата и экспортную пошлину на нефтепродукты, а также выплаты субсидий нефтепереработчикам на внутренние поставки топлива, возмещение налога и платежи за модернизацию НПЗ.

Куда Россия поставляла нефть

За отчетный период до 5 ноября в Китай отправили 1,1 миллиона баррелей в сутки, в Индию – 1,12 миллиона. Поставки в Болгарию составляли в среднем около 104 тысячи баррелей в сутки, в Турцию – доставили 443 тысячи. Еще около 103 тысяч баррелей в сутки пришлись на "неизвестные направления", и большая часть этих грузов проходит через Суэцкий канал, пишет агентство.

Важно! В начале августа Россия заявила, что продлит экспортные ограничения на уровне 300 тысяч баррелей в день ниже среднего уровня за май-июнь до конца года. Это сокращение включает как сырье, так и нефтепродукты.

Потоки сырой нефти были сокращены только на треть этой суммы, оставив оставшиеся путем сокращения экспорта продуктов нефтепереработки. Объемы поставок остаются высокими за считанные недели до встречи производителей нефти ОПЕК, возглавляемой Россией и Саудовской Аравией.