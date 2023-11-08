Тижневий показник спадає, загальний — зростає

Упродовж чотирьох тижнів до 5 листопада Росія відвантажувала близько 3,48 мільйона барелів сирої нафти на день. Цей показник трохи нижчий, порівняно зі щоденними поставками до 22 жовтня. Крім того, поставки в Азію впали до 2,93 мільйона барелів на добу порівняно з 3,03 мільйона барелів у період до 29 жовтня.

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Це також значно нижче пікового значення, що було зафіксоване в травні й становило близько 3,6 мільйона барелів на добу. Тим часом середній чотиритижневий показник зростав 14-й тиждень поспіль, досягнувши нового максимуму за період із початку січня.

Зниження показника в тижневому розрізі пов’язують зі зниженням поставок із західних портів Росії на Чорному і Балтійському морях. Це частково компенсується збільшенням обсягів, що йдуть з експортних терміналів на тихоокеанському узбережжі.

Важливо! Загальні доходи Росії з експорту нафти й газу в жовтні злетіли до найвищого рівня з квітня 2022 року. Це пов’язано з високими цінами на нафту, а також із призупиненням державного субсидування нафтопереробних підприємств.

Доходи від нафти включають податок на видобуток корисних копалин газового конденсату та експортне мито на нафтопродукти, а також виплати субсидій нафтопереробникам на внутрішні поставки палива, відшкодування податку та платежі за модернізацію НПЗ.

Куди Росія постачала нафту

За звітний період до 5 листопада до Китаю відправили 1,1 мільйона барелів на добу, до Індії – 1,12 мільйона. Поставки до Болгарії становили в середньому близько 104 тисяч барелів на добу, до Туреччини – доставили 443 тисяч. Ще близько 103 тисяч барелів на добу припало на "невідомі напрямки", і більша частина цих вантажів проходить через Суецький канал, пише агентство.

Важливо! На початку серпня Росія заявила, що продовжить експортні обмеження на рівні 300 тисяч барелів на день нижче середнього рівня за травень-червень до кінця року. Це скорочення включає як сировину, так і нафтопродукти.

Потоки сирої нафти були скорочені лише на третину цієї суми, залишивши решту шляхом скорочення експорту продуктів нафтопереробки. Обсяги поставок залишаються високими за лічені тижні до зустрічі виробників нафти ОПЕК, яку очолюють Росія та Саудівська Аравія.