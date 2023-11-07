Как изменились цены на нефть

В понедельник, 6 ноября стоимость фьючерсов на нефть Brent колеблется на уровне 85,18 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 0,29 доллара или 0,34% с начала торговой сессии.

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Зато контракты на нефть WTI подорожали на 0,31 доллара или 0,4%. Стоимость американского сырья остановилась на уровне 80,82 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 84,28 доллара за баррель (-1,06%);

за баррель (-1,06%); Марка WTI торгуется на уровне 79,91 доллара за баррель (-1,13%).

Что происходит на рынке нефти

В первый день недели цены на нефть выросли на фоне решения России и Саудовской Аравии до конца года продолжать добровольно сокращать объемы добычи нефти. По сути, в понедельник нефть сумела немного восстановить свои позиции после спада за прошедшую неделю, которая спровоцировала конфликт на Ближнем Востоке.

Ослабление позиций доллара США на рынке также поддержало рост цен на нефть. Ведь более слабый доллар способствует росту спроса на сырье со стороны покупателей с другими валютами, пишет Reuters.

Напомним, что в Goldman Sachs ожидается, что стоимость нефти Brent в первом квартале 2024 года будет колебаться на уровне 95 долларов за баррель. Аналитики также добавили, что снижение экспорта черного золота из Ирана может привести к росту базовых цен на 5%.