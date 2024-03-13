Речь идет о Венесуэле. В 2024 году США приняли решение о смягчении своей санкционной политики в отношении нефтяного сектора страны из Латинской Америки. Санкционные ограничения против Венесуэлы ввели в 2019 году.
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Венесуэла активно покупает российскую нефть
Сейчас Венесуэла пытается максимально увеличить собственный экспорт нефти, который пересек отметку в 650 тысяч баррелей. Одна из причин – это риска снова попасть под санкции. В результате страна приобрела нефти из России для собственной переработки.
Сообщают, что танкер Ligera с 1,8 миллиона баррелей российской нефти готовится к отгрузке сырья в Венесуэлу. Речь идет о сорте российской нефти Urals. Судно сейчас находится возле местного порта Хосе.
Российская нефть на танкер Ligera попала благодаря STS-перевалки (ship-to-ship, борт в борт) с судов Nautilus и Julia A, которые вышли из портов Новороссийска и Усть-Луги. Это сырье принадлежало Роснефти и Сургутнефтегазу соответственно. Добавляют, что поставки нефти из России в Венесуэлу – это исключительный случай.
Больше новостей о секторе нефти:
- США шестой год подряд добывают наибольшие объемы нефти в мире. В тройку лидеров входят Саудовская Аравия и Россия. В то же время эксперты считают, что пока нет оснований ожидать, что лидер рейтинга изменится.
- Компании Global Terminal Services, которой принадлежит нефтяной терминал в Турции, отказалась от операций с российской нефтью и нефтепродуктами. Все из-за угрозы санкций. Хотя компания отмечала, что все операции были в рамках требований, связанные с санкционными ограничениями против России.