Йдеться про Венесуелу. У 2024 році США ухвалили рішення про пом'якшення своєї санкційної політики щодо нафтового сектору країни з Латинської Америки. Санкційні обмеження проти Венесуели запровадили у 2019 році.

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Венесуела активно купує російську нафту

Наразі Венесуела намагається максимально збільшити власний експорт нафти, який перетнув позначку у 650 тисяч барелів. Одна з причин – це ризику знову потрапити під санкції. У результаті країна придбала нафти з Росії для власної переробки.

До теми! У лютому 2024 року обсяги експорту нафти з Венесуели досягнув 660 тисяч барелів на день. Це максимальний рівень за 4 роки. Орієнтовно третину цього обсягу придбали США. Варто додати, що офіційний Вашингтон погодив пом'якшення санкцій у жовтні 2023 року терміном на 6 місяців, коли ціни на нафту злетіли до 100 доларів за барель.

Повідомляють, що танкер Ligera з 1,8 мільйона барелів російської нафти готується до відвантаження сировини до Венесуели. Йдеться про сорт російської нафти Urals. Судно наразі знаходиться біля місцевого порту Хосе.

Російська нафта на танкер Ligera потрапила завдяки STS-перевалки (ship-to-ship, борт у борт) з суден Nautilus і Julia A, які вийшли з портів Новоросійська та Усть-Луги. Ця сировина належала Роснєфті й Сургутнєфегазу відповідно. Додають, що постачання нафти з Росії до Венесуели – це винятковий випадок.

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