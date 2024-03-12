США становится лидером в этом рейтинге шестой год подряд. Кроме того, Управление энергетической информации (EIA) указывает, что вряд ли другая страна сможет побить американский рекорд в ближайшее время.

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США снова стали лидером по объему добычи нефти

В среднем США добывают рекордные объемы нефти 12,9 миллиона баррелей в день. В то же время в декабре страна достигла нового месячного рекорда по уровню добычи сырья – более 13,3 миллиона баррелей в сутки.

В пятерку лидеров по объемам добычи нефти также входят такие страны:

Россия – 10,1 миллиона баррелей нефти в день;

Саудовская Аравия – 9,7 миллиона баррелей нефти в день;

Канада – 4,6 миллиона баррелей нефти в день;

Ирак – 4,3 миллиона баррелей нефти в день.

США добывают наибольшие объемы нефти в мире / Скриншот из EIA

Как менялась ситуация с добычей нефти в США

Согласно официальным данным, годовая добыча сырой нефти в США стабилизировалась после достижения пикового уровня в 9,6 миллиона баррелей в сутки в 1970 году. В последующие десятилетия объемы добычи нефти снижались. Минимум зафиксировали в 2008 году с 5 миллионами баррелей в сутки.

США добывают наибольшие объемы нефти в мире / Скриншот из EIA

Ситуация начала меняться в 2009 году, поскольку производители начали все чаще применяются методы гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. С того момента объемы добычи нефти неуклонно растут.

Серьезные изменения в этом секторе зафиксировали только во время пандемии коронавируса в 2020 – 2021 годах. Дело в том, что спрос и цены на сырье снизились из-за экономических последствий COVID-19.