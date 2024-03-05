Речь идет о нефтяном терминале в городе Дёртьол, который расположен на южном побережье Турции. Ранее сообщалось, что этот объект используют для обхода санкций против России.

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Турецкий порт отказался от операций с российской нефтью

Терминалом управляет компания Global Terminal Services (далее GTS), которая проинформировала своих клиентов об окончательном отказе от операций с нефтью и нефтепродуктами российского происхождения в конце февраля.

Интересно, что в GTS отмечают, что все предыдущие операции с российским сырьем, осуществляли в соответствии с санкциями. Для примера, речь идет о ценовом потолке на уровне 60 долларов за баррель.

Турецкая компания добавляет, что ее решение об отказе принимать нефть российского происхождения или продукцию, отгруженную из российских портов – это дополнительная мера к действующим санкционным ограничениям. Мол, так они стремятся устранить последствия действий, которые находятся вне сферы влияния и контроля компании.

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