Напомним, что российский регулятор перестал раскрывать данные о структуре международных резервов в марте 2022 года. До этого в странах Европы и США приняли решение о блокировке почти 300 миллиардов долларов.

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Россия потеряла почти 43 миллиарда долларов резервов

По состоянию на начало марта 2023 года центробанк России сообщил, что золотовалютные резервы составляют 574,2 миллиарда долларов. За 12 месяцев их объем сократился на 42,89 миллиарда долларов.

Регулятор государства-агрессора в новом отчете не раскрыл информацию, сколько международных резервов хранится в следующих форматах:

На депозитных счетах;

В иностранной валюте;

В коммерческих банках;

В иностранных ценных бумагах.

В настоящее время вместо необходимых данных стоят прочерки, что усложняет процесс определения объемов замороженных российских активов в связи с санкциями. Интересно, что к 2022 году центральный банк России сообщал обо всех изменениях, связанных с вышеупомянутыми показателями.

Напомним, что в мире продолжают обсуждать вопрос о конфискации замороженных российских активов в мире в пользу Украины. В Швейцарии уже обнародовали окончательное решение о возможности изъятия частных средств и активов россиян: