Нагадаємо, що російський регулятор перестав розкривати дані про структуру міжнародних резервів у березні 2022 року. До цього у країнах Європи та США ухвалили рішення про блокування майже 300 мільярдів доларів.
Варте уваги Ставка на гігантів: як капіталізувати динаміку відомих компаній на ринку
Росія втратила майже 43 мільярди доларів резервів
Станом на початок березня 2023 року центробанк Росії повідомив, що золото-валютні резерви становлять 574,2 мільярда доларів. За 12 місяців їхній обсяг скоротився на 42,89 мільярда доларів.
Регулятор держави-агресорки у новому звіті не розкрив інформацію, скільки міжнародних резервів зберігають в таких форматах:
- На депозитних рахунках;
- В іноземній валюті;
- У закордонних комерційних банках;
- В іноземних цінних паперах.
Наразі замість необхідних даних стоять прочерки, що ускладнює процес визначення обсягів заморожених російських активів у зв'язку з санкціями. Цікаво, що до 2022 року центральний банк Росії повідомляв про усі зміни, пов'язані з вище згаданими показниками.
Нагадаємо, що у світі продовжують обговорювати питання конфіскації заморожених російських активів у світі на користь України. У Швейцарії уже оприлюднили остаточне рішення про можливість вилучення приватних коштів та активів росіян:
- Офіційний Берн цього робити не буде, оскільки це суперечить законодавству Швейцарії та її міжнародним зобов'язанням;
- Нещодавно найбільший банк Швейцарії почав тотальну перевірку клієнтів-росіян, висунувши їм низку вимог, які потрібно виконати до 5 травня 2023 року. Фінансова установа планує припинити співпрацю з особами, які входять до санкційних списків.