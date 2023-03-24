Нагадаємо, що російський регулятор перестав розкривати дані про структуру міжнародних резервів у березні 2022 року. До цього у країнах Європи та США ухвалили рішення про блокування майже 300 мільярдів доларів.

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Росія втратила майже 43 мільярди доларів резервів

Станом на початок березня 2023 року центробанк Росії повідомив, що золото-валютні резерви становлять 574,2 мільярда доларів. За 12 місяців їхній обсяг скоротився на 42,89 мільярда доларів.

Регулятор держави-агресорки у новому звіті не розкрив інформацію, скільки міжнародних резервів зберігають в таких форматах:

На депозитних рахунках;

В іноземній валюті;

У закордонних комерційних банках;

В іноземних цінних паперах.

Наразі замість необхідних даних стоять прочерки, що ускладнює процес визначення обсягів заморожених російських активів у зв'язку з санкціями. Цікаво, що до 2022 року центральний банк Росії повідомляв про усі зміни, пов'язані з вище згаданими показниками.

Нагадаємо, що у світі продовжують обговорювати питання конфіскації заморожених російських активів у світі на користь України. У Швейцарії уже оприлюднили остаточне рішення про можливість вилучення приватних коштів та активів росіян: