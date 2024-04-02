Новое поражение России на нефтяном рынке: почему важный импортер отказался от контракта

Российская государственная нефтяная компания не смогла продлить соглашение с одним из ключевых партнеров в Индии. Речь идет о "Роснефти". Источники также сообщают, почему произошло именно так.

Напомним, что Индия сегодня является одним из топовых импортеров российской нефти. Однако в последнее время все чаще появляются информация о новых и новых трудностях. В частности, в марте 2024 года индийская компания Reliance Industries отказаться от российской нефти, которую перевозят танкеры "Совкомфлота".

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"Роснефть" потеряла важный контракт в Индии

В частности, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp решил не продлевать соглашение на поставку сырья с российской компанией. Предыдущий контракт закончился 31 марта.

Добавляют, что стороны не смогли договориться о цене и объемах поставок сырья. Речь шла о продлении соглашения на 2024 и 2025 годы. Поэтому, мощная индийская компания вернулась к покупке нефти на спотовых рынках.

"Роснефть" и Indian Oil Corp подписали в конце 2021 года во время визита Владимира Путина в Индию. В 2023 году контракт продлили еще на год.

В то же время источники, которые знакомы с ситуацией, добавляют, что компании все еще могут заключить новый договор, если им удастся договориться о ключевых условиях сотрудничества. Напомним, что в начале года министр нефти Индии Хардип Сингх Пури посетил Всемирный экономический форум, где заявил, что "покупка российской нефти – это спасение для мира".

Что известно об условиях контракта

Годовой контракт на импортирование в Индию нефти от компании "Роснефть" предусматривал ежемесячные поставки 360 тысяч баррелей в день со скидкой 8 – 9 долларов за баррель к котировкам в Дубае на условиях поставки.

На новые переговоры "Роснефть" шла с несколько иными предложениями. Среди них следующие: