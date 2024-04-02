Напомним, что Индия сегодня является одним из топовых импортеров российской нефти. Однако в последнее время все чаще появляются информация о новых и новых трудностях. В частности, в марте 2024 года индийская компания Reliance Industries отказаться от российской нефти, которую перевозят танкеры "Совкомфлота".
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"Роснефть" потеряла важный контракт в Индии
В частности, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp решил не продлевать соглашение на поставку сырья с российской компанией. Предыдущий контракт закончился 31 марта.
Добавляют, что стороны не смогли договориться о цене и объемах поставок сырья. Речь шла о продлении соглашения на 2024 и 2025 годы. Поэтому, мощная индийская компания вернулась к покупке нефти на спотовых рынках.
В то же время источники, которые знакомы с ситуацией, добавляют, что компании все еще могут заключить новый договор, если им удастся договориться о ключевых условиях сотрудничества. Напомним, что в начале года министр нефти Индии Хардип Сингх Пури посетил Всемирный экономический форум, где заявил, что "покупка российской нефти – это спасение для мира".
Что известно об условиях контракта
Годовой контракт на импортирование в Индию нефти от компании "Роснефть" предусматривал ежемесячные поставки 360 тысяч баррелей в день со скидкой 8 – 9 долларов за баррель к котировкам в Дубае на условиях поставки.
На новые переговоры "Роснефть" шла с несколько иными предложениями. Среди них следующие:
- 4 – 6 грузов в месяц (до 4 миллионов баррелей);
- Скидка в размере от 3 долларов до 3,50 доллара за баррель к котировкам в Дубае в рамках срочной сделки.