США продолжают усиливать санкционное давление против России. Поэтому у агрессора появляются все больше проблем с экспортом нефти. В то же время Индия, которая является стратегическим партнером Вашингтона, достаточно мощно поддержала Кремль благодаря нефти.

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США снова ударили по нефтяному сектору России

Одно из последствий санкционной политики США – это решение индийской компании Reliance Industries отказаться от покупки российской нефти, которую перевозят танкеры "Совкомфлота".

Напомним! Официальный Вашингтон в феврале ввел санкционные ограничения в отношении "Совкомфлота" и 14 нефтяных танкеров, которые причастны к транспортировке российской нефти.

В результате у российских нефтяных компаний могут возникнуть трудности с поиском судов для экспорта излишков нефти после недавних атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, россияне уже имеют проблемы со сбором платежей за продажу нефти. Главная причина – банковские ограничения. Добавим, что в начале февраля банка в Гонконге отказались проводить российские платежи. Усиление ограничений в этом секторе происходит на фоне увеличения санкционного давления.