США прежде всего стремятся поощрить всех участников рынка нефти придерживаться ценового потолка для российского сырья на уровне 60 долларов за баррель. Этот лимит заработал 5 декабря 2022 года.

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Новый план США по ценовому потолку на российскую нефть

Следовательно, Администрация Джозефа Байдена планирует напомнить западным торговцам нефтью, страховщикам и владельцам танкеров придерживаться ценового потолка. Кроме того, они стремятся охватить как можно больший круг участников.

В то же время, анонимные источники и эксперты добавляют, что российская нефть торгуется выше этого уровня. В частности, в ходе торгов, 13 июля, стоимость сырья агрессора выросла на 2 – 3 доллара за баррель, перейдя предел в 60 долларов за баррель.

Команда Джозефа Байдена преследует цель с использованием "мягкой силы" убедить их придерживаться ценового потолка. В частности, речь идет о письмах, звонках. Об этом рассказал анонимный источник из окружения Байдена знакомый с ситуацией. Также добавляют, что подобные разговоры американские чиновники вели с участниками рынка на этапе введения санкций.

Мы вели такие разговоры и они будут продолжаться,

– говорится в заявлении.

Администрация Джозефа Байдена пытается действовать достаточно осторожно и медленно. Главная цель – избегание значительных колебаний на рынке, которые могут спровоцировать стремительный рост цен на нефть.

Кроме того, представители Минфина США недавно провели разговоры со странами, обладающими мощными морскими портами и компаниями, предоставляющими услуги страхованием для того, чтобы напомнить им о требованиях, связанных с торговлей российской нефтью.

Напомним, что предел для российской нефти запрещает западным компаниям предоставлять ряд услуг (страхование, транспортировка и т.п.), если цена пересекает отметку в 60 долларов. Однако следует учитывать, что с августа Россия сократит объемы своего предложения на рынке.