Сообщается, что Кремль просто заблокировал миллиарды долларов прибыли иностранных компаний за 2022 год. Эксперты по KSE привели цифры для лучшего понимания ситуации.

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Кремль заблокировал доходы западных компаний

По данным Киевской школы экономики, речь идет о доходах на сумму в диапазоне от 18 до 20 миллиардов долларов США. Это доходы, о которых зарубежные компании отчитались за 2022 год.

Если разделить некоторые из западных компаний по стране происхождения и уровню прибыли, то ситуация выглядит так:

Компании из США получили наибольшую общую прибыль в размере 4,9 миллиарда долларов ;

; Немецкие компании получили в России 2,4 миллиарда долларов ;

; Бизнесы из Австрии отчитались о доходах за прошлый год в размере 1,9 миллиарда долларов;

Швейцарские компании завершили год с прибылью в размере 1 миллиард долларов.

Следует добавить, что решение о блокировании этих средств стало следующим шагом после введения в 2022 году запрета на выплату дивидендов бизнесам из так называемых "недружественных" стран.

Например, Россия относит к этому перечню США, страны ЕС, Великобританию. Интересно, что иностранные компании могут получить специальное одобрение на проведение таких транзакций, но соответствующих разрешений было выдано немного.

Добавим больше о России для контекста: