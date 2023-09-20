Сообщается, что Кремль просто заблокировал миллиарды долларов прибыли иностранных компаний за 2022 год. Эксперты по KSE привели цифры для лучшего понимания ситуации.
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Кремль заблокировал доходы западных компаний
По данным Киевской школы экономики, речь идет о доходах на сумму в диапазоне от 18 до 20 миллиардов долларов США. Это доходы, о которых зарубежные компании отчитались за 2022 год.
Если разделить некоторые из западных компаний по стране происхождения и уровню прибыли, то ситуация выглядит так:
- Компании из США получили наибольшую общую прибыль в размере 4,9 миллиарда долларов ;
- Немецкие компании получили в России 2,4 миллиарда долларов ;
- Бизнесы из Австрии отчитались о доходах за прошлый год в размере 1,9 миллиарда долларов;
- Швейцарские компании завершили год с прибылью в размере 1 миллиард долларов.
Следует добавить, что решение о блокировании этих средств стало следующим шагом после введения в 2022 году запрета на выплату дивидендов бизнесам из так называемых "недружественных" стран.
Например, Россия относит к этому перечню США, страны ЕС, Великобританию. Интересно, что иностранные компании могут получить специальное одобрение на проведение таких транзакций, но соответствующих разрешений было выдано немного.
Добавим больше о России для контекста:
- В июле 2023 г. Россия смогла заработать на экспорте нефти. рекордную сумму с ноября 2022 года. Речь идет о более чем 15 миллиардах долларов. Более того, это на 20% больше, чем месяцем ранее;
- Российский президент Владимир Путин недавно заявил, что российские золото-валютные резервы теперь вдвое больше, чем те, которые были заморожены после начала полномасштабной агрессии против Украины. Однако подтверждений этому нет.