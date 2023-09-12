Стоит ли реагировать на заявления Путина

Владимир Путин во время ВЭФ заявил, что российские золотовалютные резервы теперь вдвое больше, чем замороженные. Однако подтверждений этому, кроме его слов нет. Президент России также намекнул на некомпетентность и неэффективность вводивших санкции организаций.

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Отдельно Путин подчеркнул, что многократные обвалы рубля никак не отразились на российской экономике. По его словам, Центробанк и правительство России контролируют вопросы и не планируют каких-либо резких действий.

Заметьте! Ранее было заморожено 300 миллиардов долларов золотовалютных фондов России.

Как на экономику России повлиял обвал рубля

Несмотря на заявления Путина, что на Россию никак не отразились значительные колебания рубля, реальность демонстрирует другое. Центробанк России в августе проводил срочные сборы из-за резких изменений курса. Тогда 1 доллар достиг отметки в 100 рублей.

Весомым фактором, удерживающим российскую экономику на плаву, является торговля. Ядерный сектор России не ограничивается санкциями. Нефтепродукты российского происхождения активно покупают за границей. В частности Германия нашла путь обхода санкций через Индию.