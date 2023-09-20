Повідомляють, що Кремль просто заблокував мільярди доларів прибутку іноземних компаній за 2022 рік. Експерти з KSE навели цифри для кращого розуміння ситуації.

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Кремль заблокував прибутки західних компаній

За даними Київської школи економіки, наразі йдеться про прибутки на суму у діапазоні від 18 до 20 мільярдів доларів США. Це прибутки, про які закордонні компанії відзвітували за 2022 рік.

Якщо розділити деякі з західних компаній за країною походження та рівнем прибутку, то ситуація виглядає так:

Компанії із США отримали найбільший загальний прибуток у розмірі 4,9 мільярда доларів ;

; Німецькі компанії отримали у Росії 2,4 мільярда доларів ;

; Бізнеси з Австрії відзвітували про прибутки за минулий рік у розмірі 1,9 мільярда доларів;

Швейцарські компанії завершили рік з прибутком у розмірі 1 мільярда доларів.

Варто додати, що рішення про блокування цих коштів стало наступним кроком після запровадження у 2022 році заборони на виплату дивідендів бізнесам з так званих "недружніх" країн.

Для прикладу, Росія відносить до цього переліку США, країни ЄС, Велику Британію. Цікаво, що іноземні компанії можуть отримати спеціальне схвалення на проведення таких транзакцій, але відповідних дозволів видали досить небагато.

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