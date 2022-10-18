В преддверии введения ограничений на российскую нефть от ЕС три страны активизировали свои усилия по закупке сырья агрессора. Добавим, что ранее Европа была одним из самых больших рынков для России.

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Три страны активно покупают российскую нефть

Сейчас на рынке фиксируют заметное увеличение объемов сырой нефти на танкерах, еще не указавших конечный пункт назначения. Соответственно, это усложняет процесс мониторинга российского экспорта.

Однако большинство этих судов попадает в Индию, а меньшее количество направляется в Китай. Именно эти страны почти с самого начала полномасштабной войны России против Украины увеличили объем закупок нефти от государства-агрессора.

С учетом этих судов с нефтью в расчетах фиксируют системное увеличение общего потока российской нефти в Турцию, Китай и Индию за последние недели. Кроме того, добавляют, что официальная Анкара играет очень важную роль в этом процессе. Также именно эти три страны помогли России после 24 февраля удержаться на рынке нефти.

Фактор санкций и экспорт нефти из России

Однако времени для транспортировки сырой нефти из балтийских портов России в Китай и Индию осталось не так много. Ведь санкции Европейского Союза, которые лишат суда страхования и других услуг, вступят в силу в начале декабря 2022 года. Так что танкеры с российской нефтью должны отправиться из портов примерно до 21 октября.

В июне 2022 года объемы импорта российской нефти в Китай, Индию и Турцию достигли отметки в 2,2 миллиона баррелей в день. За четыре недели до 14 октября этот показатель упал примерно до 350 тысяч баррелей нефти в день. В то же время, экспорт Россией черного золота в Турцию вырос в этом году до максимального уровня. Актуальная стоимость самой известной марки нефти из России:

По данным портала Investing.com, баррель Urals сейчас стоит 72,57 доллара за баррель;

за баррель; С начала торгов во вторник, 18 октября цена упала на 2,51%.

В то время как объемы танкеров, окончательное место прибытия которых неизвестно, настолько велики (эквивалентны 450 тысяч баррелей в сутки), что эти страны могут зафиксировать новые максимумы по объемам приобретения российской нефти после начала полномасштабной агрессии против Украины, как только станут известны все данные относительно мест назначений этих судов.