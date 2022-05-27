Рекордный объем российской нефти находился на борту танкеров на прошлой неделе – от 74 до 79 миллионов баррелей , по данным аналитической компании Kpler.

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Азия покупает все больше российской нефти

Непосредственно перед полномасштабным вторжением в Украину на российских танкерах в море было 27 миллионов баррелей. То есть, объем вырос почти в 3 раза. В прошлом месяце Азия впервые обошла Европу как крупнейшего покупателя российской нефти. В мае ожидается, что разрыв между Европой и Азией вырастет еще больше.

По состоянию на 26 мая в море находилось около 57 миллионов баррелей Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO.

Азия выбирает экономику, а не политику

США, Великобритания и многие компании из ЕС отказались от российских грузов нефти. Китай и Индия воспользовались возможностью скупить миллионы баррелей нефти по значительным скидкам.

Некоторые заинтересованные покупатели в Азии больше мотивированы экономикой, а не политической позицией.

– сказала Джейн Си, старший нефтяной аналитик Kpler.

При этом аналитик подчеркнул, что США заинтересовались увеличением потребления российской нефти Индией. Поэтому они могут повлиять на азиатскую страну, чтобы уменьшить закупки.

Важно! Россия вынуждена продавать нефть по скидкам, чтобы ее купили в Азии – ведь там понимают, что у страны-агрессора нет альтернатив. Также России гораздо дороже и продолжительнее обходится логистика. К примеру, транспортировка нефти марки Urals из западных портов России в Китай лишь в одну сторону занимает около 2 месяцев.

Нефтяное эмбарго: что известно

Евросоюз планировал ввести нефтяное эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций.

Но Венгрия уже неделями его блокирует и не соглашается на разные предложения ЕС по спецусловиям для нее.

Теперь рассматривают возможность ввода нефтяного эмбарго без Венгрии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что решение об эмбарго на российскую нефть удастся согласовать в течение нескольких недель.

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