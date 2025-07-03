Россия национализирует имущество "золотого" олигарха: свидетельство экономического кризиса

Власти России пытаются конфисковать активы семьи миллиардера Константина Струкова. Он владеет одной из крупнейших в стране золотодобывающих компаний.

За что хотят национализировать имущество Струкова

Генеральная прокуратура России хочет национализировать активы, принадлежащие семье Константина Струкова и его близким соратникам. В них входит и доля в ПАО "Южуралзолото", четвертой по величине золотодобывающей компании в России, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Путин расширил закон о секретности для усиления контроля из-за войны, – Bloomberg

66-летний Струков подозревается в незаконном управлении активами, занимая государственную должность. Ранее на этой неделе силы безопасности провели обыск в штаб-квартире "Южуралзолота" в городе Челябинск.

Почему это свидетельство экономического кризиса

Это дело подчеркивает растущие риски, с которыми сталкивается бизнес в России. Местные власти активизируют усилия по национализации активов с тех пор, как Кремль ввел войска в Украину в 2022 году.

Примечательно! С 2022 года российские власти вернули себе активы на триллионы рублей. Под особым вниманием – олигархи, которые имеют двойное гражданство, проживают за рубежом или занимают государственные должности.